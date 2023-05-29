بدائل الثانوية العامة 2023.. مدرسة مصر للتأمين مكافآت وفرص عمل

تعد مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من بدائل الثانوية العامة 2023، بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا وجميع أنحاء الجمهورية، حيث تمنح شهادة بمعايير دولية، بالإضافة إلى مكافآت مالية، وتدريبات عملية، وهي تقع في مدينة المنيا الجديدة، وتتبع شركة مصر للتأمين ومشروع قوى عاملة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

بدائل الثانوية العامة 2023 مدرسة مصر للتأمين

وتتميز الدراسة في مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وهي بدائل الثانوية العامة 2023، بالحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، وتدريب عملي أثناء فترة الدراسة، بشركات الشريك الصناعي، وفرصة للتعين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج، وتوفر الزي المدرسي، وتمنح مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، وتوفر أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب، وتوفر الدراسة بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية، وأنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب.

وسنوات الدراسة بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 3 سنوات، في تخصص تسويق الخدمات المالية، والمنهج الدراسي يشمل العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، بالإضافة إلى التدريبات العملية.

شروط التقديم بمصر للتأمين بدائل الثانوية العامة 2023

وشروط التقديم بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بدائل الثانوية العامة 2023 تشمل: أن يكون الطلاب حاصل على الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022-2023، ولا يقل مجموعه عن 230 درجة، ومجموع اللغة الإنجليزية لايقل عن 48 درجة، ويتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية، ولايزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول شهر أكتوبر 2023.

وشروط القبول بمدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بدائل الثانوية العامة 2023 تشمل: أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (من هنا)، وأن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشريك الصناعي، ويجتاز الطالب المقابلة الشخصية، ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي واللياقة البدنية وتحليل المخدرات.