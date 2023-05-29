أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، طرح عدد من الوحدات السكنية، بنظام التمويل العقاري، وذلك بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن بروتوكول أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، بدعم 3% سنوياً متناقصة وتقسيط حتى 30 سنة أو بدعم 8% سنوياً متناقصة حتى 25 سنة.

بدعم 3% سنوياً متناقصة وتقسيط حتى 30 سنة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة، عبر الموقع الالكتروني للوزارة، على أن يكون آخر موعد للحجز يوم الخميس الموافق 15يونيو المقبل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لحجز وحدات «التمويل العقاري» لأسر الضحايا والمصابين، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعى، وكراسة الحجز.

المستندات المطلوبة لحجز وحدات «التمويل العقاري» لأسر الضحايا والمصابين

- استمارة الحجز وإقرار للوحدة السكنية موقعين بخط اليد، على أن تكون بصورة واضحة.

- صورة من بطاقة التكريم الصادرة من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ضمن مبادرة «تكريم أسر ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين».

- تنازل رسمي من باقي مستفيدي أسرة الشهيد وذلك للمتفيد المتقدم للحصول على الوحدة السكنية، والمحدد من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية.

- إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة (سارية).

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة إذا كانت تعمل»، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.