تفاصيل التمويل العقاري لمحدودي الدخل 5 و7% من البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي المصري، عن التمويل العقاري لمحدودي الدخل 5% - 7%، التابعة لمبادرة البنك المركزي المصري، بشرط لا يقل سن المقترض عن 21 عامًا في تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى الـ60 عاما في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش.

وبحسب جدول برامج التمويل العقاري من البنك الأهلي المصري، لشهر مارس، على التمويل العقاري لمحدودي الدخل، يحدد الدخل الشهري، وفقا لإعلان المصدر من قبل صندوق التمويل العقاري، مع عدم امتلاك المتقدم على أي وحدة حتى في حالة الميراث، وتكون مدة العمل 6 أشهر للموظفين في القطاع الخاص والحكومي، و12 شهرا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

التمويل العقاري لمحدودي الدخل

وبالنسبة لمدة القرض، الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 20 سنة، وتحدد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقاري بحسب إعلان المصدر، وتكون الدفعة المقدمة 20% كحد أدنى من إجمالي سعر الوحدة، وبحد أقصى 50%.

وقيمة التمويل حتى 80%، من إجمالي سعر الوحدة، ونسبة عبء الدين لا يتجاوز القسط المستقطع للتمويل العقارى من صافى دخل العميل بعد استبعاد كل الاستقطاعات السيادية.

التمويل العقاري لمحدودي الدخل 7%

وسعر الفائدة على التمويل العقاري لمحدودي الدخل، 5%- 7% متناقص، ومن المميزات التي يقدمها البنك الأهلي المصري، مصاريف فتح الحساب مجانًا، والاستعلام الائتماني مجانًا، ووثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.