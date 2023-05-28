ما هي مدة صرف معاش تكافل وكرامة؟.. مصدر بـ«التضامن» يوضح

مدة معاش تكافل وكرامة.. تُعد من أكثر الأمور التى تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين، خاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ومعرفة الحالات التي تؤدي إلى منع الحصول على قيمة الصرف النقدي «تكافل وكرامة».

مدة معاش تكافل وكرامة

ووفقا لمصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، يتم وقف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في حالة ثبوت عدم استحقاق الشخص، مع الالتزام بشروط استمرار الأطفال في التعليم وألا تقل نسبة حضورهم في المدارس عن 80%.

وأشار المصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ«الوطن»، إلى أن استمرار صرف «تكافل وكرامة»، يشترط أن تحصل المرأة المستفيدة على خدمات الرعاية الصحية، ومتابعة الحمل، وحصول الأطفال على كل التطعيمات، وعدم زواج الأطفال قبل 18 سنة.

أن تحصل المرأة المستفيدة على خدمات الرعاية الصحية

وأكد مصدر وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الدعم النقدي المشروط دوليًا وبرامج سياسات الحماية الاجتماعية دوليا مرتبطة بمدة من 3 إلى 5 سنوات، على مستوى العالم، وتعمل على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية حتى تكون قادرة على إشباع احتياجاتها بنفسها، وتم تحديد تلك الفترة لمدة 5 سنوات.

وذلك حتى يتم تأهيل المستفيدين من خلال مشروعات إنتاجية صغيرة تُدر لهم دخلًا يغنيهم عن الاعتماد على الدعم النقدي.

ويذكر أن الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، قد حدد عدد من المعايير التي تحدد قبول المواطن ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، منها استيفاء كل بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة، وعدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.