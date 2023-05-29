«حياة كريمة» تتبنى موهبة الشاب جورج صاحب تمثال المرأة الأفريقية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن رعايتها وتبنيها لموهبة الشاب جورج ألبرت، من محافظة المنيا، نحات تمثال المرأة الأفريقية، ضمن خطة المؤسسة لاحتضان المواهب الفنية المختلفة في كافة محافظات الجمهورية، وتأكيدًا منها على تقديم كافة أشكال الدعم للمواهب الفنية من أجل تطوير موهبتهم وثقل خبراتهم.

مؤسسة حياة كريمة

وأكدت المؤسسة مساعدة الشاب على استكمال تعليمه لتطوير مهاراته وموهبته، ودعمها لكافة مشروعاته الفنية المستقبلية.

وأوضحت أن ذلك يأتي إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي والتنموي، ورعايتها للمواهب الفنية في كافة محافظات مصر، وسعيًا منها لتعزيز الاستفادة من هذه المواهب بما يساهم في تنمية المجتمع.

دعم العمل التنموي

وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شابة ورائدة في العمل التنموي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم، وتسعى لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم ولمواهبهم.