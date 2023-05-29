إحباط محاولة تهريب 140 طن قمح بالسوق السوداء في 9 قرى بالمنيا

أحبطت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، محاولة تهريب 140 طن قمح في السوق السوداء داخل 9 قرى بملوي، ومركزي ديرمواس وبنى مزار.

ضبط 5 سيارات محملة بالقمح

وأعلن عامر طه رئيس مركز ديرمواس، ضبط 5 سيارات ربع نقل محملة بـ 12 طن ونصف من محصول القمح بهدف الاحتكار، منها 3 سيارات ربع نقل محملة بـ7 ونصف طن قمح، بنطاق مجلس قروي كفر خزام، وبايقاف السيارات وفحص الاوراق تبين أن أصحابها كانوا في طريقهم لبيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

كما تم ضبط سيارتين ربع نقل محملتين بـ ٥ طن، بهدف الاحتكار، بقرية دلجا، وتم توجيههما للتوريد لشونة البنك الزراعي المصري بدلجا.

إحباط تهريب القمح بـ9 قرى

وتابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى، مجهودات رؤساء القرى التسع وعدد من الجهات المعنية الحملات الرقابية على الطرق الرئيسية والفرعية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 120 طن محصول القمح بهدف الاحتكار وذلك بقري المعصرة، تونا الجبل، الروضة، نواى، دروة، تندة، قلندول، البرشا، وإبشادات وتم توجيه الاقماح المضبوطة إلى صوامع وشون مركز ملوى.

وقال عماد حسن رئيس مركز بني مزار إنه تم ضبط 4 سيارات محملة بــ 8 طن من محصول القمح بهدف الاحتكار، منها سيارة محملة بــ 2 طن قمح وتم توريدها لصومعة القيس، كما تم التحفظ على 3 سيارات ربع نقل حمولتها حوالى 6 طن من القمح لعدم توريدها بغرض بيعها وتم توجيه السيارات إلى صوامع قرية القيس لتوريد القمح.