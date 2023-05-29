أعلن الموسيقار عاطف إمام، عضو نقابة المهن الموسيقية، وفاة والدة المايسترو والموزع الموسيقى حمادة الموجي، وحماة المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

وفاة والدة المايسترو حمادة الموجي

وكتب عضو نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابه على «فيس بوك» قائلًا: «البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم بخالص العزاء في وفاة المرحومة والدة المايسترو حمادة الموجي، والأستاذ أسامة إسماعيل الموجي، ووالدة حرم المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية».

وأضاف: «الأستاذ الدكتور جمال عبدالمنعم الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية ووالدة السيدة أمال الموجي، والسيدة أميرة الموجي، وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يدخلها فسيح جناته وخالص العزاء لأسرة الموسيقار محمد الموجي وأسرة الموسيقار المرحوم حلمي أمين».

موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة الموسيقي محمد الموجي

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العصر بمسجد أبو المكار الزغل بصلاح سالم، والدفن في مدافن بالتجمع الخامس.