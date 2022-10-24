مؤدي المهرجانات حمو بيكا يتسلم كارنية نقابة المهن الموسيقية رسميا

حصل مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا على كارنيه نقابة المهن الموسيقية بشكل رسمي، وذلك بعد وقفه لفترة طويلة من الغناء قبل تولي الفنان مصطفي كامل رئاسة نقابة الموسيقيين.

أكد حمو بيكا فى تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه حصل على كارنيه نقابة الموسيقيين أخيرا، لشعبة الأداء الصوتي، ويجدد كل ثلاثة شهور موجها الشكر للنقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل.

مؤتمر صحفي لنقابة الموسيقيين

يذكر أن الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية كان عقد مؤتمر صحفي أمس الأحد، وأعلن انضمام مؤدي المهرجانات لنقابة المهن الموسيقية، ولكن مع وضع عددا من المعايير التي تضبط الموضوع.

ومن ضمن هذه المعايير منع استخدام اسم مهرجان والانضمام لشعبة إما غناء شعبي أو أداء صوتي، والالتزام بعدم وجود أي ألفاظ خادشة للحياء.