نقابة المهن الموسيقية تعلن اعتذار مطرب الراب فليكس عن فيديو «عنبة»

حضر مطرب الراب فليكس إلى نقابة المهن الموسيقية، لتقديم الاعتذار لـ الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، وذلك بعد استخدام لفظ مسيء في أحد الفيديوهات مع المطرب الشعبي عنبة.

بيان نقابة المهن الموسيقية

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن ذلك الأمر، مؤكدة أن مؤدي الراب فليكس حضر لمقر نقابه المهن الموسيقية لمقابلة النقيب العام الفنان مصطفى كامل، لتقديم الأعتذار وتوضيح ما حدث من سوء تفاهم بخصوص انتشار فيديو له يتضمن بعض الألفاظ المسيئة.

أخر أعمال مطرب الراب فليكس

وقد سبق وطرح مغني الراب فليكس أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «سابق» بمساعدة موزع مزيكا الراب رمزي نجيب، ونشرت على «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا، ويشاركه الغناء شاب يدعى حسين.

مصطفى كامل ونقيب الموسيقيين

وفاز النجم مصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقيين في الانتخابات شهر أكتوبر الماضي، ودعمه عدد كبير من الفنانين من أجل تولي منصب نقيب المهن الموسيقية.