التقديم لرياض الأطفال 2023.. ضوابط المقابلة الشخصية وتسليم الأوراق

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن التقديم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2022/2023، المقرر أن يبدأ غدا إلكترونيا، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستمر حتى نهاية يونيه.

التقديم لرياض الأطفال 2023.. تشكيل لجنة لاستلام الأوراق

أعلنت المديريات التعليمية، تشكيل بكل مدرسة لجنتين، الأولى «لجنة استلام الملفات» برئاسة مدير المدرسة وبعضوية «وكيل أو مشرف رياض الأطفال، واثنين من معلمات رياض الأطفال بالمدرسة، وعضو إداري من شؤون الطلبة»، ويكون مدير المدرسة مسؤول مسئولية كاملة عن صحة الأوراق الموجودة بملفات الأطفال، وكذلك البيانات المدونة في كشوف أسماء الأطفال.

وتتلقى اللجنة الأولى، طلبات الالتحاق، والتأكد من استيفاء الشروط وصحة المستندات والبيانات، وتسجل الطلبات في سجل خاص برقم مسلسل، ثم يتم تسليم ولي الأمر إيصالا يفيد بتسليم الأوراق مدون بها رقم التسلسل، وموعد إجراء المقابلة الشخصية، ويجب أخذ إقرار على ولي الأمر، بوجوب متابعة نتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها، لسداد قيمة المصروفات الدراسية لضمان حق نجله في القبول.

المقابلة الشخصية للمتقدمين في رياض الأطفال

ولفتت إلى أنه يراعى في المقابلة الشخصية للمتقدمين في رياض الأطفال، أن يتمتع الطفل بالصحة الجسمية الجيدة، وعدم وجود إعاقة ذهنية أو بصرية أو سمعية، واختبار قدرة الطفل على فهم ما يطلب منه، واختبار قدرة الطفل على التعبير اللفظي.

وأشارت المديرية، إلى أن اللجنة الثانية «لجنة المقابلة الشخصية»، وتتكون من موجه من قسم رياض الأطفال بالإدارة، و2 معلمات رياض الأطفال بالمدرسة ورئيس مجلس الأمناء المدرسة أو من ينوب عنه من الأعضاء المنتخبين.