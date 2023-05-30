هالة صدقي: الورود أحب الهدايا لقلبي.. وأبنائي يحرصون عليها

كشفت الفنانة هالة صدقي، أن الورود أحب الهدايا إلى قلبها، خاصة عندما تكون من أولادها، إذ يحرصون على إهدائها إياه باستمرار في المناسبات، كما يكتبون خطابات لها، الأمر الذي يعتبر مؤثر بالنسبة لها، كما تطرقت إلى عدد من التفاصيل في علاقتها بأبنائها.

وقالت الفنانة هالة صدقي خلال ندوتها في «الوطن»: «معنديش مشكلة بنتي تحب، بس بشرط تعرفني كل حاجة، وهو ما أفعله أيضا مع سامو، وكنت سعيدة عندما أخبرني أنه يحب فتاة وعرفني عليها».

هالة صدقي: «بنتي بتعاتبني لأني مش بحدفها بالشبشب»

أوضحت أن هناك اختلاف كبير في التربية بين جيلها وجيل أبنائها: «كانت والدتي تعاقبني بمنعي من الذهاب إلى تمرين السباحة، لكني لا أعاقب أولادي، هم من يعاقبوني، وابنتي تعاتبني لأنها لا (أحدفها) بالشبشب كما تفعل الأمهات مع أبنائها».