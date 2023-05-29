هالة صدقي: «صفصف» تشبهني في الصراحة والوضوح

قالت الفنانة هالة صدقي أنَّ هناك صفات مشتركة بينها وبين شخصية «صفصف» التي قدمتها في مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2023، موضحة: «صفصف قريبة مني وتشبهني في الصراحة والطيبة والوضوح، إذ إن وضوحي الزائد قد يضايق البعض مني».

وتابعت هالة صدقي، خلال ندوتها في «الوطن»: «لا أحب الادعاء إذا أحببت شخصا يظهر ذلك علي وإذا لم أحبه يظهر علي أيضًا، فكان هناك شخصية في اللوكيشن لا أحبها وقلت ذلك أمامها وهو ما أراه أفضل من أتحدث عنها خلف ظهرها».

هالة صدقي: صراحتي الزائدة أزعجت بعض الأشخاص مني

وكشفت بطلة جعفر العمدة أنَّ صراحتها الزائدة تسببت لها في مشاكل، «صراحتي أزعجت أشخاص مني في البداية فقط وبعد ذلك اعتادوا على صراحتي، وأنا لا أفعل ذلك سوى مع أصدقائي المقربين الذين أخاف عليهم، ولكن على سبيل المثال عندما تسألني زميلة عن رأيي في عمل لها وأنا أرى أنَّه فاشل أحاول الإشارة إلى إيجابيات أخرى في العمل مثل المكياج الخاص بها أو ملابسها، ولكن في حالة إصرارها على معرفة رأيي سأقوله بكل صراحة».