رسالة رومانسية من نيللي كريم لزوجها هشام عاشور في عيد ميلاده

وجهت الفنانة نيللي كريم رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان هشام عاشور، إذ يحتفل اليوم بعيد ميلاده، ونشرت نيللي مجموعة صور تجمعها بزوجها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رسالة نيللي كريم لـ هشام عاشور

وعلّقت نيللي كريم على الصورة قائلة: «شكرا لك على حبك واهتمامك، شكرًا لأني أصبحت أشاهد الدنيا بشكل أوضح وألوان جميلة، شكرًا لأنك تعطيني طاقة إيجابية، كل سنة وأنت طيب».

آخر أعمال نيللي كريم مع هشام عاشور

وشاركت الفنانة نيللي كريم زوجها الفنان هشام عاشور، في مسلسل «عملة نادرة» وهو من بطولة جمال سليمان، وندى موسى، وكمال أبو رية، ومحمد فهيم، ومريم الخشت، وندى موسى، وفريدة سيف النصر، ورمزي العدل، وأحمد فهيم، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل «ماندو العدل»، وإنتاج شركة «العدل جروب» لمالكها جمال العدل.

أحداث مسلسل عملة نادرة

وتدور أحداث مسلسل عملة نادرة حول تنافس عائلتين في نجع عبدالجبار على السلطة والثروة، وتتأجج بينهم الصراعات بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.