قبل فيلم برشامة.. نيللي كريم تعود للسينما بـ«على الزيرو» و«فوي»

تعيش الفنانة نيللي كريم حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تعود إلى السينما بعد فترة من الغياب منذ فيلم «الفيل الأزرق 2»، بأكثر من عمل سينمائي آخرهم فيلم برشامة التي تشارك نيللي كريم في بطولته بجانب عدد من نجوم الكوميديا، وهو من إخراج خالد دياب في تجربته الإخراجية الثانية بعد فيلم «طلق صناعي» عام 2018.

فيلم برشامة بطولة نيللي كريم، لا يعد العمل السينمائي الوحيد لها في الفترة الحالية، حيث تنتظر عرض فيلم «فوي فوي فوي» تأليف وإخراج عمر هلال، والذي تدور أحداثه حول واقعة حقيقة عن شخص يقوم بالتحايل للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين حتى يستطيع السفر إلى الخارج، ويجمع الفيلم في بطولته محمد فراج وبيومي فؤاد، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوليو المقبل.

نيللي كريم تواصل تصوير «على الزيرو»

كما تواصل نيللي كريم تصوير مشاهدها في فيلم «على الزيرو» مع الفنان محمد رمضان، وهو الفيلم المقرر عرضه في السينمات خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل، ويجمع الفيلم في بطولته: خالد الصاوي، جومانا مراد، إسلام إبراهيم وشريف دسوقي.

تفاصيل فيلم برشامة بطولة نيللي كريم

يجمع فيلم برشامة بطولة نيللي كريم، مجموعة من الفنانين من بينهم مصطفى خاطر، سيد درجب، طه دسوقي، محمد عبد العظيم، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في يونيو المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول ظاهرة الغش في الامتحانات وتأثيرها، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب.