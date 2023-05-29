الإسكندرية: حصاد 98.5% من محصول القمح وتوريد 94 ألف طن للصوامع

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية استمرار أعمال توريد القمح بالمحافظة، ووصل حجم التوريد إلى 94102 طن بصوامع وشون الإسكندرية، وذلك نتيجة حصاد 49184 فدانًا حتى الآن من المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الحالي 2022/ 2023 في الإسكندرية وبنجر السكر.

حصاد القمح في الإسكندرية

وبحسب البيان اليومي الرسمي لمديرية زراعة في الإسكندرية، فإنه جرى حصاد 98.5% من المساحة المنزرعة بالإسكندرية والمقدرة بـ21933 فدانا، يضاف عليها 28000 فدان في منطقة بنجر السكر، وكلاهما يشتركان في عمليات التوريد.

توريد القمح يتجاوز 113%

وبحسب توريد القمح بالإسكندرية، فإن عمليات التوريد تجاوزت المستهدف بنسبة 113%، حيث أن المستهدف 1.5 طن من كل فدان، إلا أنه بعد عمليات التوريد تجاوز تلك النسبة ما يعني زيادة في الإنتاجية.

ضبط 68 طن قمح مهرب

كما تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط 68 طن قمح قبل تهريبه، وتم تسليمه إلى اللجان المختصة بنجاح وتحرير 35 محضرا.