توريد 88 ألف طن قمح لصوامع وشون الإسكندرية.. 70% من المستهدف

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، أن لجان استقبال القمح المحلي، والمشكلة من مندوبين التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والشركة المسوقة وجمعية القبانية، استقبلت حتى الآن 88 ألف طن قمح، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة، وهو ما يبلغ قرابة 70% من المستهدف الذي يتراوح من 120 إلى 130 ألف طن.

«الشريف»: الدولة تبذل أقصى جهد لتوفير مخزون استراتيجي

من جهته، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الدولة تبذل أقصى جهدها لتوفير مخزون استراتيجي آمن، مشيرا إلى توجيه جميع المديريات المسؤولة عن عملية توريد الأقماح إلى إتخاذ كافة التدابير، حيث يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية التى يهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعتها هذا العام، فهو المصدر الرئيسي لرغيف الخبز، وهو المحصول الاستراتيجي الذي يحظى بالأولوية القصوى من الإهتمام والمتابعة المستمرة من الحكومة.

ويأتي هذا بعد قرابة شهر من بداية موسم توريد الأقماح في الإسكندرية من المزارعين، والذي بدأ يوم الأربعاء الموافق 4 مايو الماضي، ويستمر حتى الشهر الجاري.

المستهدف في توريد القمح بالإسكندرية

ومن جانبه، أوضح سعد الله، أن المستهدف هذا العام توريد من 120 إلى 130 ألف طن أقماح، حيث بلغت مساحة زراعة القمح في الإسكندرية هذا العام نحو 73 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 6 لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لـ 6 مواقع تخزينية.