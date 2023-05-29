إصابة طالب سقط من الطابق الثالث في قرية «البرجاية» بالمنيا

أصيب طالب إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله الكائن بالوحدة المحلية لقرية البرجاية في مركز المنيا، لاختلال توازنه، وتم نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

سقوط طالب من الطابق الثالث

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى المنيا العام تتضمن وصول «محمد.ج» 16 عاما، طالب، مقيم بإحدى قرى الوحدة المحلية بالبرجاية، مصابا بكسر بالساق والذراع الأيسر.

حجز المصاب بقسم العظام

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابة الطالب إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله بعد اختلال توازنه، وتقرر حجزه بقسم العظام لحين تماثله للشفاء وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.

وفي وقت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إشارة من مستشفى سمالوط النموذجي، بوصول «فارس .م» 20 عاما، طالب مقيم في مدينة المنيا، مصابا بكسر بالقدم وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين سقوطه من علو أثناء تواجده بدير جبل الطير في شرق النيل للمشاركة في الاحتفالات السنوية بمولد السيدة العذراء.