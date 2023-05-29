محافظ الشرقية: تنفيذ 95% من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي، والتي جاءت بنسبة 95%، ومن المقرر أن تصل لنسبة 100% نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، ليؤكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي لا يألو جهدا في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، واللواء شريف أبو الدهب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام.

وأشاد محافظ الشرقية بدور هيئة الرقابة الإدارية في التصدي لأوجه الفساد المالي والإداري داخل المنشآت الحكومية العامة والخاصة والعمل على تجفيف منابع الفساد والتصدي له لما يسببه من عرقلة لحركة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرا إلى استمرارية جهود المحافظة للتصدي للفساد بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة لمتابعة القطاعات الخدمية بمختلف المراكز والمدن لتقييم تأدية الخدمة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

توزيع الأطباء على الأماكن الشاغرة

وتطرق الاجتماع إلى تكليف المحافظ لوكيل وزارة الصحة بوضع آليه عمل محددة بشأن تكليف الأطباء والصيادلة الجدد وتوزيعهم على الأماكن الشاغرة، وفقا لاحتياجات العمل مع مراعاة الظروف الاجتماعية والأسرية لهم بما يحقق الصالح العام.