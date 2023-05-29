وقف أعمال بناء مخالف واسترداد 1565 فداناً من أملاك الدولة بالمنيا

أجرى الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمركزي سمالوط وبني مزار، لمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بهدف مواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وبالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية، وذلك بحضور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، وعماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز بني مزار.

ضبط حالة بناء مخالف لعقار

وخلال الجولة تم ضبط حالة بناء مخالف لعقار مكون من 13 طابقا بمركز سمالوط، ووجه نائب المحافظ بتنفيذ إزالة فورية للأدوار المخالفة وفقا للقرارات الصادرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف، كما تم ضبط حالة بناء سور مخالف على أرض زراعية على الطريق الدائري بمركز سمالوط، ووجه نائب المحافظ بتنفيذ إزالة فورية لها.

استرداد أملاك الدولة ببني مزار

كما تابع نائب المحافظ خلال جولته أعمال استرداد 1565 فداناً من أملاك دولة بمركز بني مزار، حيث كان قد تم التقديم عليها على قانون 144 وتم رفض التقنين بمعرفة لجنة البت لعدم الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد نائب محافظ المنيا على أنه لن يسمح بالتقصير والتقاعس من رؤساء المراكز والقرى التابعة لها، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، لافتا إلى حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تحقيق الانضباط ومتابعة الحالة العامة بكافة الخدمات من قبل المسئولين.