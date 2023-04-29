إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية في سمالوط

أعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، بدء أعمال تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن، وذلك وذلك بهدف مواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة

أوضح نائب المحافظ، أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أنهت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة وذلك ضمن تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

أشار نائب المحافظ إلى إنه تم عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية تم خلالها الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ 21، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة .

إزالة 27 حالة تعد على أراض زراعية

من جانبه قاد اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا والمشرف علي أعمال الموجة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز سمالوط، وذلك ضمن الموجة الـ21، بحضور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط وعدد من الجهات المعنية.

أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 27 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمجلس قروى البيهو، منها 24 حالة تعد على أرض زراعية، و3 حالات حماية النيل، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت اليوم 29 أبريل بالمرحلة الأولى وتستمر حتى19 مايو المقبل، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.