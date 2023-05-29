رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، برئاسة هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي عقب اعتمادها من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبلغت نسبة النجاح 80.4%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

وقال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 80.4%، وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100%، بينما بلغت نسبة نجاح المكفوفين 100%، و نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

وتقدم «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2023 بالاسم ورقم الجلوس هـنـا

الاهتمام بالعملية التعليمية بالبحر الأحمر

ومن جانبه أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لدعم تعليم البحر الأحمر، مشيرا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، لافتا إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بالبحر الأحمر تسير في هدوء ويسر، ولم تتلق غرفة عمليات البحر الأحمر شكاوى بخصوص سير امتحانات الدبلومات الفنية.