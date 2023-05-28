سقوط أمطار على جنوب البحر الأحمر.. والأهالي يستقبلونها بالطبل والزغاريد

شهدت بعض مناطق جنوب مدن جنوب البحر الأحمر تكاثف الغيوم والسحب وسقوط أمطار اليوم الأحد تراوحت بين متوسطة وعزيزة و رعدية أحيانا، وتحولت إلى سيول في عدد من المناطق الجبلية استقبلها الأهالي بالطبل والزغاريد وأطلقوا عليها أمطار الخير.

سقوط أمطار جنوب البحر الأحمر

استقبل أهالي جنوب محافظة البحر الأحمر الأمطار بالفرحة العارمة والطبل الزغاريد وإقامة الأفراح، حيث ينتظرها الأهالي كل موسم لتروي الصحاري الجرداء وتحولها إلى مراع خضراء وتساعدهم في رعي الأغنام وهي مهنتهم الأساسية، بالإضافة تخزين مياه الأمطار والسيول مدة طويلة بين صخور الجبال استخدامها في الشرب.

الأحوال الجوية في البحر الأحمر

كانت تعرضت عدد من مدن البحر الأحمر لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ورياح شديدة وسقوط أمطار رعدية في مدن في رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ويستمر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إلى يوم الثلاثاء المقبل طبقا لتوقعات الأرصاد.

توقعات الأرصاد الجوية

توقعت هيئة الأرصاد في بيان لها انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.