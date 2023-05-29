محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.4%

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 80.4%.

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

وكشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في بيان صحفى بأن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 80.4%، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.

محافظ البحر الأحمر يهنئ طلاب الشهادة الإعدادية

ومن جانبه هنأ محافظ البحر الأحمر جميع أبنائه المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

و لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر يمكن الاطلاع عليها من هنــــا.