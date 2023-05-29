تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت نحو 13 سفينة، وجرى تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و636 شاحنة و65 سيارة.

كما شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 330 شاحنة و29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و306 شاحنات و36 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، أمل والقاهرة، فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن، بينما يشهد ميناء نويبع تداول 2650 طن بضائع و220 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2780 راكبا بموانيها.