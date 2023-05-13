8521 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر اليوم السبت، وبدأ 8521 طالبا في تأدية أولى امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مادة اللغة العربية داخل 61 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية السبعة بمدن محافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر وسط حالة من التفاؤل

سادت حالة من التفاؤل على وجوه الطلاب قبل لحظات من بدء الامتحان في محيط اللجان ورصدت كاميرا «الوطن»، ابتسامة ثقة على وجوه الطلاب، وعلامات التركيز ومراجعة ما قبل الامتحان ودخول اللجان بدقائق، ورفع عدد من الطلاب أيديهم مرددين«يا رب».

8521 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وكشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انطلاق أولى امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر 2023، والتزام الطلاب في تأدية امتحان اللغة العربية في عدد 61 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية السبعة بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وأوضح هشام منير، الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم السماح للطلاب بالدخول بالتليفون المحمول وعدم السماح للمدرسين باستخدام المحمول داخل اللجان وتوفير الهدوء داخل اللجان الامتحانية، لافتًا إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة لحل أي مشكلات تعوق سير الامتحانات والعمل على حلها بشكل فوري.