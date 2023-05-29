إخماد حريق هائل في مخزن ملابس جاهزة وبطاطين بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، حريقا هائلا اندلع في مخزن ملابس جاهزة وبطاطين بمدينة أبوقرقاص، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق هائل بمخزن ملابس

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمخزن ملابس وبطاطين داخل شقة في مدينة أبوقرقاص بجنوب المحافظة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة، دون إصابات بشرية.

احتراق عدد من البطاطين

وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الحريق نشب داخل شقة ملك «أيمن. ن. م»، وتقع بالطابق الرابع خلف البوسطة القديمة بمدينة أبوقرقاص، وتستخدم كمخزن للملابس، ما أسفر عن احتراق الشقة بالكامل وكان داخلها بطاطين وملابس جاهزة، دون إصابات بشرية.

وأفادت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة وحصر التلفيات وتباشر النيابة العامة التحقيق.