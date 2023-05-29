عرض برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين وشيرين عفت، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «لعبة الملوك والعظماء.. فوائد مذهلة للشطرنج في تنمية مهارات الأطفال».

وقال محمود همام، مدرب شطرنج منذ 20 عاما، إن الشطرنج أهم الرياضات الذهنية على مستوى العالم، إذ إن لها ارتباطات بالعقل وتطوير مستوى الذكاء والتركيز وأنشطة كثيرة تنمي المهارات الذهنية عند الأطفال بشكل كبير جدا».

لعبة الشطرنج تُدرس في بلدان كثيرة

وأضاف «همام»: «لعبة الشطرنج أصبحت تُدرس في المدارس بعدد كبير من الدول، ودراسات علمية كثيرة جدا تناولت هذا الأمر وتحدثت عن أهميته؛ فالشطرنج ليس مجرد لعبة، فهو علم كبير وله دراسات وكتب وتفاصيل كثيرة تزيد عن كونه مجرد هواية أو كيفية تحريك القطع».

الشطرنج لعبة معقدة

وتابع أن الشطرنج كدراسة به تكنيكات ومهارات وسبل الاستفادة من حركات كل شخصية وافتتاحيات اللعب بها، كما يتم دراسة أساليب التحفظ والهجوم، وفي لعبة الشطرنج يحدد الوقت أنظمة المسابقات، فهناك مسابقات الشطرنج الخاطف التي تقل عن 10 دقائق، والشطرنج السريع من 10 دقائق حتى ساعة، والشطرنج الكلاسيك بواقع ساعة ونصف أو ساعتين لكل لاعب.