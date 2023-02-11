لاعب الشطرنج باسم أمين لـ إيمان الحصري: حصلت على بطولة أفريقيا للرجال 6 مرات

قال باسم أمين لاعب شطرنج مصري، إنه حصل على بطولة أفريقيا للرجال 6 مرات، بالإضافة إلى بطولة العرب للرجال 3 مرات، وبطولة البحر المتوسط، وميداليتين برونزيتين في بطولة العالم للشباب والناشئين.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc: «أنا أعلى مصنف في تاريخ مصر والعرب وأفريقيا في الشطرنج، وحصلت على المركز رقم 33 على العالم، لكنني الآن في المركز السابع والأربعين، وبدأت اللعبة منذ أن كنت في الرابعة من عمري، والفضل الأكبر في هذه المسألة يرجع إلى والدي لأنه علمني اللعبة ولاحظ أنني أحب اللعبة وأهتم باللعب، فبدأ ينمي موهبتي».

وتابع لاعب شطرنج مصري: «تدربت مع مدربين في طنطا حيث كنت أقطن هناك، وكان والدي يسافر معي للمشاركة في البطولات في مختلف محافظات مصر، كان بيسيب عيادته وشغله عشان يسافر معي».

وأكد أن الشطرنج علم، وهناك عدد كبير من الكتب والمراجع التي يجب أن ندرسها: «دلوقتي الدنيا تطورت وبالتالي زاد الشغل على الكمبيوتر والإنترنت، وفي أساسيات بنشتغل عليها، وهناك كتب متخصصة في اللعبة وأساليب تدريب، بالإضافة إلى وجود مدربين متخصصين في كل مرحلة».