«الصحة» تحذّر من تناول 6 أطعمة قبل النوم: حافظوا على صحتكم

حذّرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، من تناول 6 أطعمة قبل النوم، لما لها من أضرار على بعض أجهزة الجسم، وذلك في إطار خطة الوزارة في رفع درجة التوعية لدى المواطنين بالعادات الغذائية غير الصحيحة، ويجب البعد عنها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة.

6 أطعمة احذر تناولها قبل النوم

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في تقرير عنها، أنّ أول الأطعمة هي الموز، حيث يحتوي على خمائر تتسبب في زيادة الحموضة، فضلا عن البروكلي والقرنبيط، حيث يتسببان في الإصابة بالانتفاخ والغازات، إضافة إلى التفاح والشوكولاتة، لاحتوائهما على نسبة من الكافيين، ما قد يتسبب في الإصابة بالأرق، وأخيرا المكسرات.

الكمية المسموح بتناولها من الملح بشكل يومي

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ هناك اعتقادا خاطئا بأنّ كل الأطعمة تحتاج الى إضافة الملح لإكسابها نكهة أفضل، وهذه عادة يجب التخلص منها، والتعود على تقليل نسب الملح والتأقلم على النظام الجديد.

وتابعت أنّ تقليل الملح يساعد في التعرف على النكهات بشكل أوسع ويساعد في الاستمتاع بها، لافتة إلى أنّ الكمية المسموح بتناولها من الملح يوميا هي أقل من 5 جرامات.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، باتباع نظام غذائي صحي، كما أكدت أهمية ممارسة الرياضة حتى وإن كان نصف ساعة يوميا للحفاظ على صحة القلب وتحسين الحالة المزاجية والبعد عن خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تكثّف جهودها الفترة الحالية لتغير المفهوم الصحي لدى المواطنين، لافتة في تقرير عنها، إلى أنّها وزّعت منشورات رسمية على مديريات الشؤون الصحية لتوجيه المواطنين نحو حياة أفضل، من خلال التوعية بالعادات الغذائية غير السليمة للابتعاد عنها، ومخاطر الإسراف في العادات الخاطئة وإيضاحها للمواطنين.