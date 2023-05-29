خالد الجندي: حملة «اعرف قدر نبيك» ظاهرة غير مسبوقة (فيديو)

علق الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على حملة «اعرف قدر نبيك»، قائلا: «في بادرة ملفتة للأنظار ومبهجة للقلوب، قام وزير الأوقاف بإطلاق مبادرة من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه بحضور رموز المجتمع وقياداته وكثير من علماء وزارة الأوقاف».

التعريف بقدر النبي

وأضاف «الجندي»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»: «دُعيت إلى هذه الحملة وشرفت بالاشتراك فيها، وتقوم على التعريف بقدر النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها مبادرة اعرف قدر نبيك، وجاءت في توقيت شديد الأهمية».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «من خلال هذه الحملة، نريد أن نُعرِّف أبناءنا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة الماضية كان المشهد كأنه عيد، كل مساجد مصر بفضل الله تعالى شهدت الصلاة على النبي، حتى مساجد الهند استقت هذه التجربة ولهجت الألسن بالصلاة على النبي في ظاهرة غير مسبوقة، أعلن الجميعُ فيها ولاءهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم».