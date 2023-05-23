خالد الجندى: موسوعة الفروق اللغوية في القرآن الكريم تغني عن كتب التفسير

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بموسوعة «الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في القرآن الكريم»، والتي كتبها خيرة علماء مصر، وأنتجها الدكتور محمد داود، لافتا إلى أن الموسوعة تتحدث عن أهم أمر فى حياة كل مسلم وهو القرآن الكريم، ولا يتصور أن يحتاج عالم إلى كتاب آخر في التفسير بجانب هذه الموسوعة.

الموسوعة تفسر كل ما يتعلق بالآية حرفا ولغة

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء: «قرأت صفحات هذه الموسوعة ولا أظن أن أي عالم من الممكن أنن يحتاج أي كتاب آخر فى التفسير بجانبها، الحقيقة تناولت الموسوعة كل ما يتعلق بالآية حرفا ولغة بشكل كثير، جمعت 50 مرجعا من مراجع التفسير، أتعبوا من بعدهم لأن الجهد المبذول فيها يلتفت إلى القرآن الكريم».

وصدر المجلد الثالث «الحزب الخامس» من موسوعة الفروق الدلالية واللمحات البلاغية فى الذكر الحكيم، منذ عدة أيام، بمشاركة كوكبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

المجلد يحوي دقائق من بلاغة الذكر الحكيم

وتفرد هذا المجلد بمقدمة اشتملت على بحث تحت عنوان «خصائص الكلمة القرآنية»، جدير بكل مسلم أن يقف على هذه الخصائص لتكون عونًا له على تدبر كلمات الله وفهم آياته.

كذلك اشتمل المجلد على دقائق من بلاغة الذكر الحكيم وكأننا نقف عليها لأول مرة، وبخاصة دقائق المعانى لكل حرف وكلمة فى آية الدَّين، بما يشهد بالتجلى الأعظم لله الحكيم الخبير فى كشف مكنون النفس البشرية وما انطوت عليه من حب المال، وسبحان الله العظيم القائل: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ).