«تموين الدقهلية»: ضبط 46 طن قمح جمعها تجار دون تصريح

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام حملات مرورية مفاجئة اليوم، بضبط 46 طن قمح تم جمعها دون إبلاغ المديرية والحصول على التصريح اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتحديد مهلة للتجار لتوريد القمح إلى المديرية.

حملات مرورية على التجار والمزارع بالدقهلية

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان، أن الحملات المرورية جاءت بناء على تعليمات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، بضرورة الرقابة المستمرة على مصانع الأعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط 46 طن قمح مخالف بالدقهلية

وأضاف أن الحملات قامت بتحرير عدد من المحاضر لتجميع قمح محلي موسم حصاد 2023 دون الحصول على تصريح من مديرية التموين، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح.

وأكد أنه تم ضبط كمية من القمح قبل التصرف فيها، وقامت الحملات بإعطاء مهلة للتوريد داخل الصوامع والمواقع التخزينية الخاصة بجمع القمح في المديرية، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه 46 طنا و235 كيلو قمح.