انطلاق موسم توريد القمح 2023 في الفيوم.. 14 صومعة وشونة

انطلق موسم توريد القمح 2023 في محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء الموافق 26 أبريل، حيث تفقد محافظ الفيوم انطلاق موسم الحصاد، فضلًا عن استعداد وجاهزية الشون والصوامع لاستقبال الأقماح من المواطنين الذين أقبلوا على توريد الأقماح للصوامع منذ الساعة الأولى، بحسب سعر توريد القمح 2023 التي أعلنت عنه الحكومة المصرية بعد زيادة سعر الأردب.

تفاصيل انطلاق موسم توريد القمح 2023

تستعرض «الوطن» تفاصيل انطلاق موسم توريد القمح 2023 في محافظة الفيوم فضلًا عن سعر توريد القمح 2023، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية في كل مكان.

توريد القمح في محافظة الفيوم

وأعلنت محافظة الفيوم في بيان لها بدء موسم توريد القمح 2023 لـ 14 موقعًا موزعين على مختلف مراكز وقرى محافظة الفيوم وهم:

3 صوامع في طامية، وقصر الباسل، ومدينة الفيوم.

4 هناجر في دانيال، ودمو، وتطون، وطامية.

7 شون في مطرطارس، وسيلا، وقلمشاة، والشواشنة، وجرفس، وأبشواي، والعزب.

سعر توريد القمح 2023

وارتفع سعر توريد القمح 2023 بعدما وافق مجلس الوزراء على زيادة حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين في موسم توريد القمح 2023 مما تسبب في تغيير سعر القمح في مصر ليعود بالنفع على جميع المزارعين الذين أعلنوا فرحتهم وابتهاجهم بالقرار، حيث جاءت الأسعار بعد الزيادة كالتالي:

سعر توريد القمح 2023 للأردب بدرجة نقاوة 23.5 يبلغ 1500 جنيهًا. سعر توريد القمح 2023 للأردب بدرجة نقاوة 23 يبلغ 1475 جنيهًا. سعر توريد القمح 2023 للأردب بدرجة نقاوة 22.5 يبلغ 1450 جنيهًا.

الأردب القمح كام كيلو؟

ويطرح العشرات سؤالًا متكررًا وهو وزن الأردب القمح كام كيلو نظرًا للاعتماد على الأرض في تسليم وبيع وتداول الأقماح سواء في الصوامع أو خارجها، حيث يبلغ أردب القمح 150 كيلو جرامًا.

زيادة مساحة القمح بالفيوم

وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح في محافظة الفيوم ضمن موسم توريد القمح 2023 حيث بلغت نحو 172 ألفًا و933 فدانًا أعلاها في مركز إطسا التي جاءت كالتالي:

مركز إطسا.. 36 ألفًا و410 فدانًا.

مركز طامية.. 32 ألفًا و177 فدانًا.

مركز الفيوم.. 31 ألفًا و696 فدانًا.

مركز سنورس.. 20 ألفًا و269 فدانًا.

مركز طامية.. 32 ألفًا و177 فدانًا.

مركز أبشواي.. 9 آلاف و42 فدانًا.

مركز يوسف الصديق.. 24 ألفًا و234 فدانًا.

17 ألفًا و143 فدانًا أراضي الإصلاح الزراعي.

1962 فدانًا ضمن أراضي عدد من الهيئات.