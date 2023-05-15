شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد والدتها أصالة: «الكلام ما بيوصف الحب»

حرصت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، على توجيه رسالة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عن طريق نشر فيديو به مجموعة من الصور تجمعهما سويًا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد والدتها أصالة

وكتبت شام الذهبي:«الكلام ما بيوصف الحب والامتنان إني تولدت بنتك، الحب اللي بقلبي هو اللي دفعني ومازال بيدفعني إني أعمل كل شيء بحياتي، هو حبي الك، لحتى أقدر أقدم جزء بصيت من اللي انتي عطيتي.. أنت الحياة والمحبة والعطاء كله بحياتنا والاستقرار».

وأضافت:« الله يحفظك ويخليكي النا ولكل الي بيحبوكي لان ماخلق ولا هيخلق مثلك، اصالة بكل معنى الكلمة و بفتخر اني كون مجرد بنتك».