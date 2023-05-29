روسيا: هجماتنا بالمسيرات على أوكرانيا رد فعل لأعمالهم التخريبية

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنَّ مصادر عسكرية روسية أشارت إلى أنّ ضربات استهدفت منشآت تابعة للجيش الأوكراني، إذ شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم، هجومًا جويًا روسيَّا بالمسيّرات وصواريخ كروز، ويٌعد الهجوم الثالث، خلال الـ24 ساعة الماضية.

صفارات الإنذار في أوكرانيا لم تتوقف

وأضاف «مشيك»، في رسالة على الهواء لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم: «الساعات المنقضية لم تشهد توقف صفارات الإنذار في أوكرانيا عن العمل، كما جرى رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب الجوي».

وبحسب ما ذكر مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، نقلا عن مصادر عسكرية روسية، فإن أهم الأسباب التي دفعت موسكو للهجوم على أوكرانيا، الهجمات التخريبية التي تقوم كييف بتنفيذها في روسيا، وبخاصة مدينة بيلجورود، كما أنها تستخدم المسيّرات.

موسكو تستخدم المسيرات أكثر من أي وقت مضى

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنّ روسيا تستخدم المسيرات أكثر من أي وقت فات رغم أنها تمتلك منظومة صواريخ الأقوى على مستوى العالم، مشددًا على أن العملية العسكرية قامت بتحقيق مكاسب كبيرة أهمها ضم منطقة الدونباس التي تعتبر السلة الغذائية لأوكرانيا، بالإضافة لضم زابوريجيا التي تتضمن أكبر محطة للطاقة النووية.