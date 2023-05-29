رئيس أرمينيا: غير راضين عن نتائج المحادثات مع روسيا حول ممر «لاتشين»

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن بلاده غير راضية عن نتائج المحادثات التي عُقِدَت مع الجانب الروسي في موسكو، يوم 25 مايو الجاري، حول إعادة فتح ممر «لاتشين»، الرابط بين أرمينيا وإقليم «ناجورنو قره باخ»، المتنازع عليه مع أذربيجان، مضيفًا أن حكومته طالبت بمزيد من التوضيحات حول تصريحات الرئيس الأذري، إلهام علييف الأخيرة بخصوص قضية ترسيم الحدود.

محادثات بين روسيا وأرمينيا

وقال رئيس الحكومة الأرمينية، خلال خطابه أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «أذكر أن أحد مواضيع المناقشة كان يتعلق بالحالة الإنسانية الحالية في ناجورنو قره باخ، والحصار غير القانوني لممر لاتشين، لقد ناقشنا هذه المسألة مع زملائنا الروس، لا أستطيع القول إن نتائج هذه المناقشة مُرضية».

وأضاف «باشينيان»، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «أرمنبريس» الأرمينية، «أنه لأمر محزن للغاية أن إغلاق ممر لاتشين تم في حضور قوات حفظ السلام الروسية، سنواصل التفاوض مع شركائنا الروس لحل هذا الوضع».

لقاء في قصر الرئاسة الروسي

يُذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في قصر الرئاسة الروسي «الكرملين»، يوم الخميس الماضي، بعد انعقاد المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في موسكو.

وأكد الرئيس الروسي، خلال المحادثات، أن موقف موسكو بشأن ممر «لاتشين» لم يتغير، وجاء تأكيد بوتين ردًا على تصريحات رئيس وزراء أرمينيا بأن الوضع في منطقة ممر «لاتشين» لا يزال متوتراً.

شروط ترسيم الحدود

وحول تصريحات رئيس أذربيجان، إلهام علييف، أمس الأحد، بخصوص قضية ترسيم الحدود، التي أشار فيها إلى أن ترسيم الحدود الأرمينية الأذرية يجب أن يتم فقط بموجب شروط أذربيجان، قال «باشينيان» إن «تصريح علييف الأخير يتطلب توضيحاً، حول ما إذا كان الجانب الأذري سيتخلى عن اتفاقيات بروكسل أم لا».

وتابع: «أعتقد أنه يجب على كل من أذربيجان والشركاء الدوليين على الأقل، توضيح ما إذا كان هذا يعني التخلي عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في بروكسل، يجب أن نحصل حقاً على إجابة على هذا السؤال من شركائنا».

يُذكر أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا، خلال اجتماع في بروكسل، على الاعتراف المتبادل بالسلامة الإقليمية لكل منهما، حيث من المفترض أن تعترف أرمينيا بسيادة أذربيجان على 86.6 ألف كيلومتر مربع من الإقليم المتنازع عليه، انطلاقًا من حقيقة أن أذربيجان مستعدة للاعتراف بسيادة أرمينيا على 29.8 ألف كيلومتر مربع من الإقليم.

وأعرب «باشينيان» في وقت سابق، عن استعداده للاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان، التي تشمل إقليم قره باخ، لكن بشرط ضمان أمن السكان الأرمن هناك.