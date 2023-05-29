ياسر قنطوش يحصل على حكم نهائي بوقف فيلم رمسيس باريس

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكما قضائيا نهائيا يحمل رقم 74 لسنة 2023 لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بوقف عرض فيلم رمسيس باريس.

ومن جانبه، أصدر ياسر قنطوش، المحامي الخاص للفنان الفرنسي بي بي ناصري، بيانا، أكد فيه أن الشركة المنتجة قامت بعمل إشكال في التنفيذ للحكم السابق للمحكمة وعلى أثر الأشكال قامت الرقابة بعرض الفيلم مؤقتا لحين الفصل في الإشكال.

حكم بمنع عرض فيلم رمسيس باريس

وأضاف المحامي، أن الحكم صدر أول أمس، برفض الإشكال ومنع عرض الفيلم وتغريم ريمون رمسيس لتعطيله التنفيذ.

وقام المحامي ياسر قنطوش، بترجمة القرار الصادر من المحكمة للغة الإنجليزية والفرنسية لمخاطبة جميع المنصات الموجودة داخل مصر أو خارجها لعدم التعاقد على الفيلم وعرضه.

فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وجاء في أسباب الحكم التي أودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/3/2023 طالبًا في ختامها الحكم أولًا بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الأمر الوقتي رقم 25 لسنة 2023 أوامر وقتية المحكمة الاقتصادية، والقضاء مجددا بوقف نشر وعرض فيلم رمسيس باريس من إنتاج شركة AKA للإنتاج الفني بجميع دور العرض وعدم إصدار أية تصاريح للشركة أو الفيلم من أي من الجهات المعنية بإصدار التصاريح مع إلزام المعلن إليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم بوقف رمسيس باريس

وقالت حيثيات الحكم، إن المتظلم حضر بوكيل عنه محام وقدم 6 حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها طويت من بين ما طويت على ترجمة باللغة العربية الإقرار منسوب صدوره للمتظلم بأنه يرفض عرض صورته في فيلم من رمسيس إلى باريس، الذي تنتجه الشركة المتظلم ضدها، وأنه لم يصرّح بموافقته على عرض صورته في هذا الفيلم أو استغلالها في العروض الدعائية أو الإعلانات أو أي حملات ترويجية أخرى أو استخدام اسمه أو أي إشارة إليه في نطاق هذا الفيلم، ويطلب إزالة أي صور أو أي إشارات إليه في أي حملات ترويجية أخرى متداولة حاليا.

البرومو الرسمي للفيلم

ومن جانبها، فتحت المحكمة المقطع المصور باسم البرومو الرسمي للفيلم ومشاهدته، وقرر وكيل المتظلم أن المتظلم هو المؤدي بالمقطع المصور، وفي الثانية 41 قامت المحكمة بمشاهدة المؤدي في ذلك المشهد وتبين في نهاية المقطع المصور وجود اسم الفيلم عليه في الدقيقة الأولى وعشر ثوانٍ.