72 ألف جنيه إيرادات فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي في السينمات أمس

حقق فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، تقدر بـ 72 ألفا و686 جنيها، ليحتل بذلك المركز الخامس في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، وجاء في المراكز الأربعة الأولى، أفلام هارلي بطولة محمد رمضان، ويوم 13 بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود، وبعد الشر بطولة علي ربيع، وابن الحاج أحمد بطولة شيكو، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم رمسيس باريس

تدور أحداث فيلم رمسيس باريس، في إطار كوميدي مليئ بالتشويق والأكشن، حول مجموعة من المصريين في الخارج، يجدون أنفسهم في مواقف صعبة يترتب عليها مفاجآت ومطاردات غير متوقعة.

أبطال فيلم رمسيس باريس

يشارك في بطولة فيلم رمسيس باريس، هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

إجمالي إيرادات فيلم رمسيس باريس

وجاءت إجمالي إيرادات فيلم رمسيس باريس، بعد الأسبوع الثاني من عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر، ما يزيد عن 3 ملايين جنيه، وذلك حسب بيان شركة التوزيع.