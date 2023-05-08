قائمة إيرادات الأفلام اليومية.. «يوم 13» بالصدارة و«رمسيس باريس» يسجل زيادة

يتربع فيلم «يوم 13» للمخرج وائل عبدالله وبطولة أحمد داود على قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية، محققا 387 ألف جنيه، من إجمالي 931 ألف جنيه حققتها الأفلام المصرية على مدار يوم أمس الأحد، يليه فيلم «هارلي» إخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وبفارق يقارب الـ100 ألف جنيه، جاء في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية فيلم «بعد الشر» بطولة علي ربيع، محقق إيرادات بلغت 153 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو لم يحقق سوى 71 ألف جنيه، يليه فيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي بـ 54 ألف جنيه، والتي شهدت أرتفاعا عن إيرادات السبت التي حقق فيها 50 ألف جنيه.

«رمسيس باريس» يسجل ارتفاعًا طفيفًا في الإيرادات.. و«ساعة إجابة» يتذيل القائمة

ولم يحقق فيلم «مغامرات كوكو» سوى 15 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم ساعة إجابة قائمة الإيرادات اليومية بـ 6 آلاف جنيه، وهو ما يسجل تراجعا عن إيرادات السبت التي حقق فيها 9 آلاف جنيه.