«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 5658 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الجلدية

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن الإدارات البيطرية على مستوى المحافظة بدأت مطلع الأسبوع الجاري، حملة موسعة بهدف تحصين الماشية الصغار من الجاموس والأبقار والأغنام، التي تتراوح أعمارها بين 4 و6 أشهر، ضد أمراض الجلد العقدي والجدري، والتي تنتشر في فصل الصيف، مشيرا أن الحملة تستهدف نحو 42 ألف رأس ماشية بالمحافظة.

الحملات مستمرة على مدار اليوم

وقال مدير مديرية الطب البيطري في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملات البيطرية لتحصين الماشية بكفر الشيخ تعمل على مدار اليوم في القرى والمراكز، وذلك بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية وتنميتها، وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وجرى تحصين نحو 5658 رأسا حتى الآن.

إرشادات ونصائح للمربين

وأضاف أن الإدارات البيطرية في كفر الشيخ يوجد بها فرق بيطرية للتوعية والإرشاد والنصح للمربين عن خطورة أمراض الصيف ومحاربة العدوى للماشية، والتي تؤثر على الثروة الحيوانية، موضحا أن عمليات التحصين تزيد من أعدادها.