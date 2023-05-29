تحالف الأحزاب المصرية: جميع المشاركين بالحوار الوطني على قدر المسؤولية

أعرب تحالف الأحزاب المصرية عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعوته للحوار الوطني التى أطلقها في إفطار الأسرة المصرية، وأيضا لرعايته لهذا الحوار الذي انطلق بعد عام كامل من التحضير الجيد من مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأكد التحالف، في بيان له، كشاهد عيان ومشارك فعلي من خلال جميع رؤساء أحزاب وسياسي التحالف، على مدار 24 جلسة من الحوار الوطني، أن المناقشات والمداخلات كانت جادة ومثمرة وموضوعية من جانب جميع القوى السياسية الوطنية، والحوار سيحقق نجاحا وينتهس إلى مخرجات لصالح الوطن والمواطن.

وأعلن التحالف، أن شعار لا خطوط حمراء داخل مناقشات الحوار الوطني تأكد للجميع وان منهج الديمقراطية فى ادارة الجلسات كان بارزا وان المتابعة القوية من جانب المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان وايضا المستشار محمود فوزى رئيس الامانة الفنية وحرصهما على حضور جميع الجلسات وايضا اعضاء مجلس الامناء كان له دورا فى اثراء المناقشات .

ويؤكد تحالف الاحزاب المصرية كشريك رئيسى فى جلسات الحوار الوطنى ان المناقشات اظهرت حتى الان ان هناك مساحات كبيرة للاتفاق والتوافق حول طرح حلول لمختلف القضايا بما فى ذلك قضايا المحور السياسى .

واشاد تحالف الاحزاب المصرية بما سجلته جلسات الحوار من ظهور متميز لفئات الشباب والمراة وذووى الهمم وتسابقوا على طرح رؤى جديدة ومقترحات قابلة للتنفيذ .

ويؤكد تحالف الاحزاب المصرية ان الممارسات داخل جلسات الحوار الوطنى اكدت ان جميع المشاركين كانوا على قدر المسئولية وانهم اعلوا المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية والحزبية ، وانهم التزموا بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى ان مصر وطن يتسع للجميع وان الخلاف فى الراى لايفسد للوطن قضية

ومع قرب انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الوطنى ، فان تحالف الاحزاب المصريه يدعو الجميع الى استمرار النهج الذى شهدته الجولات السابقة

ويقترح تحالف الاحزاب المصرية على مجلس امناء الحوار الوطني بالنسبة لمدة الحديث ان تكون ٧دقائق لرئيس الحزب و٥دقائق لغير رؤساء الاحزاب حتى يتسنى المتحدث استكمال طرح افكاره ورؤيته .

ووجه تحالف الاحزاب الشكر لمنسق عام الحوار الوطنى ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى رئيس الامانة الفنية وجميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى وايضا ومقررى ومقررى المساعد الجان و جميع شباب الامانة الفنية المنظمين للجلسات على ما قاموا و يقومون به من تميز فى تنظيم جلسات الحوار الوطنى

ويرى التحالف ان الحوار الوطنى سوف ينتهى الى مخرجات تحقق امال وتطلعات الشعب فى حياة كريمة وجمهورية جديدة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة ان الحوار يدور تحت شعار الطريق الى الجمهورية الجديدة

ونشر تحالف الأحزاب المصرية تقريرا احصائيا عن مشاركة التحالف فى اجتماعات لجان الحوار الوطنى وجاءت على النحو التالي:

اولا: عقدت لجان الحوار الوطنى حتى الان وعلى مدار اسبوعين ١٢جلسة فى المحاور الثلاثة السياسى والاقتصادى والاجتماعي

ثانيا : عقد الحوار الوطنى 24 جلسه وناقش خلالها 14 قضية باجمالى المحاورين بلغ 800 محاور فى حين حضر اجمالى 2060 فرد بالاضافه الى 200 صحفى ومراسل فى التغطيه الاعلاميه وممثلى السفارات والقنصليات بما يعادل 51 ساعه انعقاد

ثالثا : شارك من تحالف الاحزاب المصرية السيد امين عام التحالف فى حضور جميع الجلسات ، وتحدث فى جلسات المحور السياسى، بشان النظام الانتخابى والمحليات والاحزاب علاوة على قضية الصناعة فى المحور الاقتصادي

وقدم باسم التحالف تصور حول النظام الانتخابى بالقائمة المطلقة وتقسيم الجمهورية الى ٨قطاعات وتسلمه المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان وايضا رئيس الامانة الفنية للحوار الوطنى المستشار محمود فوزى وكان تحالف الاحزاب المصرية اول من قدم مشروع قانون بشان النظام الانتخابى بموافقة التحالف وتحفظ حزب وحيد هو حقوق الإنسان والمواطنة

رابعا : ووسط مشاركه هى الاوسع من بين التحالفات والاحزاب السياسيه فى مصر ، شارك فى الجلسات كمتحدثين ومداخلات جميع اعضاء المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية وكانت لمشاركتهم اثر واضح داخل اللجان وايضا فى التغطية الاعلامية والصحفية حيث كان للتحالف نسبة ٤٠%من التغطية الصحفية والاعلامية

وبهذة المناسبة نتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع السادة الصحفيين والاعلاميين وبالاخص من يتابعون نشاط تحالف الاحزاب

خامسا : شارك فى جلسات لجان الحوار الوطنى عدد كبير من قيادات وكوادر احزاب التحالف من ابرزهم البرلمانى القدير عبداللاه عبدالحميد والنائب رجب حميده والنائب احمد الضيع

وايضا الكاتب الصحفى محمود نفادى عميد المحررين البرلمانيين بمجلس النواب والشيوخ والمتحدث الاعلامى باسم تحالف الاحزاب المصرية

سادسا : تصدر حزب مصر بلدى المركز الاول فى مشاركة المشاركه بالجلسات يليه حزب الرياده ثم حزب ارادة جيل ثم حزب التحرير، ثم حزب المصريين ثم حزب حقوق الإنسان والمواطنة ثم حزب الاحرار الاشتراكيين ثم حزب الشعب الديمقراطى ثم الحزب الاتحادى الديمقراطى ثم الحزب العربى الناصرى ثم حزب صوت مصرثم باقى احزاب التحالف بنسب مشاركة متساوية