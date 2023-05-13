أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: الحوار أنعش لحياة الحزبية واستقرار الدولة أهم مقومات نجاحه

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزباً سياسياً، إن أهم محاور الحوار الوطنى هما المحور السياسى والمحور الاقتصادى، وذلك لتناولهما عدة قضايا تؤثر فى المواطن بصورة مباشرة، موضحاً فى حواره لـ«الوطن» أنه من بين أهم العناصر التى تدل على نجاح الحوار الوطنى هو مدى تأثيره فى المواطن والشارع المصرى، كما أشار إلى أن المحورين يكملان بعضهما البعض، فالإصلاح الاقتصادى يحتاج إلى بيئة سياسية إيجابية وآمنة، وأضاف أن مصر تمتلك عدداً من المقومات التى تساعد فى إنجاح الحوار الوطنى منها الاستقرار فى الأمن القومى، موجهاً الشكر لقواتنا المسلحة والشرطة المصرية وكافة أجهزتهما على الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الأمان الداخلى.

ما أثر الدعوة للحوار الوطنى على الحياة الحزبية فى مصر؟

- الدعوة للحوار الوطنى كانت مفاجأة للجميع، ومنذ الدعوة للحوار حتى يومنا هذا والجميع يعمل على الاستعداد لانطلاقه، وهو ما أدى إلى خلق انتعاشة فى الحياة الحزبية فى مصر، من خلال عمل كل حزب على دراسة المشاكل المختلفة لتقديم رؤية متكاملة حولها.

تيسير مطر: لابد أن يخرج الحوار بشكل متحضر لأنه يعلّم المواطن ثقافة النقاش والتعامل مع اختلاف الرأي

ما المحور الأهم بالحوار الوطنى من وجهة نظر «إرادة جيل»؟

- فى رأينا أهم محاور الحوار الوطنى هما المحوران السياسى والاقتصادى، المحوران يكملان بعضهما، حيث إن حل القضايا المندرجة أسفل المحور السياسى يحتاج إلى العمل على المحور الاقتصادى وتحسين حالة الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطن من مأكل وملبس ومشرب، وهذا ليس رأى «إرادة جيل» فقط، بل هو الرأى الغالب أيضاً لأحزاب التحالف.

ما أهمية المحور السياسى وأثره على الحياة الحزبية فى مصر؟

- المحور السياسى من المحاور المهمة فى الحوار الوطنى، ولابد من استغلاله بالشكل الأمثل لتحقيق الصالح فى المجتمع، فضلاً عن وسيلة انتعاش للحياة الحزبية فى مصر بعد حالة من الركود، وتحسينها من الجهات المختلفة.

وما الذى يميز المحور السياسى عن غيره من محاور الحوار الوطنى؟

- نجاح الحوار الوطنى مرهون بمخرجاته ومدى تأثيرها فى المواطن المصرى، بالتالى لا بد من سرعة تطبيق ما تم الاستقرار عليه حول القضايا، حتى لو قضية واحدة فقط، حتى يشعر بمدى جدية الحوار الوطنى، ومن هنا تأتى أهمية المحور السياسى لما فيه من لجان تهم المواطن وتلمس الشارع المصرى بشكل مباشر.

انطلاق «الحوار» جاء في توقيت دقيق وسط حالة من الاضطرابات والأزمات العالمية

كيف ترى عمل مجلس أمناء الحوار الوطنى؟

- مجلس أمناء الحوار الوطنى يستحق جزيل الشكر، وذلك للجهود الكبيرة التى بذلها المجلس فى فرز القضايا المقدمة -التى يفوق عددها الـ100 قضية- مع العلم أن العديد من القضايا المقدمة تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى الحاجة للتدقيق ودراسة متعمقة، ولكن مجلس الأمناء تمكن من إنجاز ذلك كله فى وقت قياسى.

على المشاركين دراسة الأمور بدقة ليبنوا آراءهم على بيانات تساعد الدولة على اتخاذ قرارات مناسبة

فى توقعاتى الخاصة كنت أظن أن الحوار الوطنى سيبدأ بعد 6 شهور من الآن على سبيل المثال، نظراً لكم المقترحات المقدمة ووجهات النظر، ولا يمكن إنكار أن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى تم انتقاؤهم بدقة وتمكنا من تكوين فريق متميز، وبدأ مجلس الأمناء فى العمل على المقترحات والآراء منذ اليوم الأول للدعوة، والدليل على ذلك هو توقيت بداية الجلسات الفعلية.

فى رأيك كيف يمكن أن يكون أثر الحوار الوطنى على المواطنين فى الشارع المصرى؟

- بعيداً عن تأثير مخرجات الحوار، سيؤثر فى طريقة تفكير وتعامل المواطنين مع الأمور بشكل عام، بالتالى لا بد أن يسير بشكل لائق وحضارى وتقبل الآخر وتغليب الديمقراطية، وذلك لأن الحوار الوطنى هو فرصة ليتعلم منها المصريون الشكل السليم للمناقشة والتحاور وكيفية التعامل مع الاختلاف فى الآراء ووجهات النظر حول موضوع معين فيما بينهم، وتغليب لغة الحوار فى كل أمورهم اليومية، بالتالى لا بد أن نحرص على الشكل العام للحوار، فلابد أن يكون هناك مرونة فى النقاشات، فالحوار يعنى تبادل وجهات النظر، وهناك اختلافات فى وجهات النظر بين الأحزاب، وكلٌ له رؤيته الخاصة، وفلسفة الحوار هى استعمال هذا الاختلاف لتحقيق الصالح العام.

وما العنصر الذى من شأنه تحقيق النقاش المتحضر فى رأيك؟

- من المهم أن يحرص كل المشاركين فى الحوار الوطنى على إضافة شىء جديد، وهو ما يسهم فى توفير الوقت والجهد، بالتالى لا بد لكل المشاركين فى الحوار من دراسة الأمور بشكل دقيق، حتى تكون آراؤهم قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ومبنية على أرقام وبيانات دقيقة وحقيقية، بهذا يمكننا معاونة الدولة والحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة لكل قضية.

ما رأيك فى توقيت انطلاق الحوار الوطنى؟

- الحوار الوطنى جاء فى توقيت حساس، ولابد من التكاتف والاصطفاف فى صف واحد خلف القيادة السياسية، وتغليب مصلحة المواطن على المصلحة الشخصية، حتى نتمكن من المرور من الأزمة، لأننا نعيش فى فترة لم نمر بها من قبل، هناك العديد من الاضطرابات حولنا وأزمات أثرت علينا بشكل مباشر وغير مباشر.

أبرز أدوات إنجاح «الحوار»

مصر تتمتع بأمن قومى كبير، وهو من أهم الآليات التى تمتلكها مصر فى الوقت الحالى، وهذا الأمان السائد فى الدولة يسهم بدوره فى إنجاح الحوار الوطنى، ونحن فى تحالف الأحزاب بجميع أعضائه نتقدم بالشكر لقواتنا المسلحة والشرطة المصرية وكافة أجهزتهما على الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الأمان الداخلى، فضلاً عن أهمية إعلاء مصلحة الوطن والمواطن فوق الاختلافات فى الآراء.