ضبط طالب يؤدي امتحان الدبلوم الفني بدلا من ابن عمه «المحبوس» بالعياط

ألقت الخدمة المعينة لتأمين مدرسة العياط الثانوية الفنية بنين، القبض على طالب يقوم بأداء امتحان الرياضيات للصف الثالث الثانوي الفني بدلًا من ابن عمه المحبوس على ذمة قضية مخدرات وسلاح، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ في قسم العياط

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارا من رئيس مباحث قسم العياط يفيد فيه تلقيه بلاغا من الخدمة المعينة بتأمين مدرسة العياط الثانوية الفنية بنين بضبط طالب 17 سنة ومقيم دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

القبض على طالب في العياط

وبالانتقال والفحص تبين قيام طالب بأداء اختبار مادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي الفني بدلا من «ابن عمه» المحبوس على ذمة قضية مخدرات وسلاح.

ألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.