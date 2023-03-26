تفاصيل مصرع شاب بطلق ناري في العياط.. كان يعبث بسلاح والده المرخص

فقد فلاح حياته خلال العبث بسلاح والده الناري «مرخص» داخل المنزل بإحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مصاب بطلق ناري

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من أحد المستشفيات بجنوب الجيزة، يفيد باستقبال «م م»، فلاح، 18 عاما، مصابا بطلق ناري، وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق المتوفى، أوضح أن المتوفى استغل عدم تواجد والده في المنزل وقام بالعبث في سلاحه المرخص، فخرجت طلقة أنهت حياته، وقمنا بنقله إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.