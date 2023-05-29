وكيل «خارجية الشيوخ»: مشاركة المقيمين بالخارج في الحوار الوطني يعكس صورة مصر

أكد الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ضرورة مشاركة المصريين المقيمين بالخارج بالإدلاء بآرائهم حول مجريات الحوار الوطني.

وأوضح السادات أن مشاركة المصريين بالخارج بالحوار الوطني فكرة جيدة للغاية وتكملة أساسية للحوار الوطني كونها تنقل صورة مصر في عين أبنائها المقيمين خارج الوطن.

مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية

ودعا وكيل خارجية الشيوخ تحالف الأحزاب المصرية لضرورة تخصيص مركز إعلامي تابع للتحالف يهدف للتواصل مع المصريين المقيمين بالخارج وتسهيل فرصة مشاركتهم بالإدلاء بآرائهم مدهم بالمعلومات الكافية عما يحدث داخل مصر.

مناقشة تحليلية لموضوعات الحوار الوطني

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية الذي انعقد مساء اليوم الاثنين بمقر حزب إرادة جيل، لبحث الموضوعات التي ستتناولها جلسات الحوار خلال الأيام الماضية ومناقشة تحليلية حول ما تم طرحه من موضوعات خلال جلسات الحوار الوطني الماضية.

وبدأ منذ قليل اجتماع تحالف الأحزاب المصرية برئاسة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أمين عام التحالف المكون من 42 حزبا سياسيا بمقر حزب إرادة جيل، وذلك بحضور عدد من الرموز الوطنية والسياسيين.