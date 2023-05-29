إصابة 13 شخصا بينهم طفلان في تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 13 شخصا بينهم طفلان في حادث تصادم بين سيارتين على طريق «الشهابية - بلطيم» بمحافظة كفر الشيخ، وانتقل إلى موقع الحادث 10 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 13 شخصا في تصادم سيارتين

وكانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ ومديرية الصحة وهيئة الإسعاف تلقت إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى «جامبو»، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بينهم طفلان.

نقل المصابين لمستشفى بلطيم

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.