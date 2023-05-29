ضحايا تقلبات الطقس بالأردن.. مصرع شخص وحبات ثلج تهشم زجاج السيارات

تشهد المملكة الأردنية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تعرضت مناطق واسعة لأمطار غزيرة، تسببت في مصرع أحد الأشخاص على الأقل، بعد أن جرفته مياه السيول، كما أدت حبات الثلج، كبيرة الحجم، والمتساقطة بقوة، في تهشم زجاج عدد من السيارات.

صور صادمة لتهشيم زجاج السيارات

ورصدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأردن صور المركبات المحطمة ونوافذ السيارات المهشمة، في الوقت الذي حذر فيه مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، الدكتور عبدالمنعم القرالة، من استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك فروقات حرارية في طبقات الجو العليا والسطحية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الرطوبة، مما تسبب في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة.

أمطار غزيرة الأحد الماضي في الأردن

وكشفت السلطات في الأردن عن هطول أمطار غزيرة أمس الأحد، في منطقة البتراء، خلال 15 دقيقة وصلت إلى 18 ملي متر، في مناطق جنوبية وشرقية في المملكة، وسط توقعات بحدوث عواصف رعدية وتساقط زخات من البرد، إضافة إلى رياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة وفقا لبيان صادر عن الأرصاد الأردنية، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بقطع مجاري السيول وأماكن تجمع الأمطار بالمركبات حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

موجة طقس سيء في مصر

يشار إلى أن مصر تعرضت لموجة طقس سيء وأتربة السبت الماضي، دون خسائر في الأرواح أو مادية، فيما طالبت هيئة الأرصاد الأشخاص حينها الذين يعانون من الجيوب الأنفية بعدم النزول في هذا اليوم.