آخر استعدادات حفل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن

تستعد المملكة الهاشمية لإقامة مراسم زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن الذي لم يتبق على موعده المحدد والمعلن من الديوان الملكي سوى 3 أيام فقط، إذ سيبدأ بعقد القران على السعودية رجوة آل سيف بقصر زهران وسط العاصمة عمان في الأول من يونيو 2023، والانتقال بعدها إلى قصر الحسينية وإقامة مأدبة ملكية والاحتفال بالعروسين وسط كبار الشخصيات البارزة عالميا من أمراء وملوك دول وزعماء.

زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن.. فرحة وطن

وأطلقت المملكة منصة خاصة لتغطية أحداث زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن بدءاً من بعد الغد الموافق 31 مايو الحالي، وبدأ التلفزيون الأردني بالفعل في بث مقاطع مصورة قصيرة عن مراسم الاحتفال والتي احتوت على فرح شعب الأردن بزفاف الأمير وولي العهد، مثل تجمعات للنساء يرقصن ويغنين سويا الأهازيج الموروثة.

زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن ومواقف عفوية خاصة

وقبل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن تمّ نشر مقطع آخر يظهر عفوية الأمير في مواقف بعيدة عن البروتوكول الرسمي، وعرض لحظات بارزة في حياته وحياة «رجوة» مثل لحظات من ممارسته للرياضة أو مزاحه مع أحبابه.

زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن وهدايا المشاهير

وبمناسبة زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن، أهدى راغب علامة أغنية جديدة أطلقها لدى وصوله الأردن منذ ساعات بمناسبة الزفاف، والتي لاقت تفاعل منذ إطلاقها ومن بين كلماتها هذا المقطع؛ «الأردن بالحب ولا أقوى.. بالفرح نجومه عم تضوى.. فرح الحسين ورجوه.. الأردن فرحان».

أبرز حضور زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن

ووفقًا لقناة المملكة الرسمية التي أعلنت أمس القائمة الرسمية لأبرز الحضور الذين أكدوا مشاركتهم زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن،

- السيدة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

- ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما.

- صاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

- الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد وزوجها الأمير دانيال.

- الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الأميرة تسوجوكو.