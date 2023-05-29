إصابة موظف بنزيف داخلي في حادث تصادم بالشيخ زايد

أصيب موظف بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة بعدما صدمته سيارة ملاكي تقودها طالبة، في أثناء عبوره الطريق بالشيخ زايد، ونُقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من الرائد حسام عبدالمنصف معاون أول قسم زايد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومصاب بطريق القاهرة الإسكندرية دائرة القسم، وأمر اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية الرائد حسام عبدالمنصف معاون أول المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

سيارة ملاكي

وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي تقودها طالبة 19 عاما، في أثناء سيرها بالطريق اصطدمت بموظف بشركة مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وفاقد الوعي، وجرى التحفظ على الطالبة والسيارة، ونُقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.