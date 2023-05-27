إصابة أم وابنتها في حادث تصادم بالشرقية

وقع اليوم، حادث تصادم بين سيارة ملاكي على طريق بلبيس أسفل الكوبري العلوي بنطاق محافظة الشرقية، مما أدى إلى إصابة أم وابنتها، وجرى نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الإسعافات الأولية لهما.

إصابة أم وابنتها في حادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، باستقبال سيدة وابنتها مصابين بجروح وكسور، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بهما في أثناء عبورهما الطريق.

وانتقلت قوة أمنية الى موقع الحادث، فيما تابعت المصابين داخل المستشفى لجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة.

نقل الأم وابنتها إلى المستشفى

وكانت هيئة الإسعاف، قد دفعت بمرفقين من سياراتها إلى موقع الحادث، لنقل المصابتين الأم وابنتها، إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الإسعافات الطبية لهما.

وتبين من التحريات والمعلومات، أن الأم تدعى «فهيمة.ش.ع» وتبلغ من العمر 40 عامًا، بينما تدعى ابنتها «ملك.م» وتبلغ من العمر 7 سنوات، ومقيمتان بنطاق مركز بلبيس.